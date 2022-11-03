Минобороны показало работу дронов "Сибирь-1" и "Грифон" в зоне СВО

Беспилотники сопровождают наступающие российские формирования

Выявление позиций националистов и контроль обстановки с воздуха в зоне проведения спецоперации обеспечивают расчёты беспилотных летательных аппаратов. Кадры их работы опубликовало наше Минобороны.

Операторы используют дроны "Сибирь-1" и "Грифон". БПЛА сопровождают наступающие российские формирования и находятся в непрерывной связи с пунктом управления, даже если он остался далеко позади.

С помощью беспилотников ведется скрытное видеонаблюдение за объектами противника, также их активно используют связисты для передачи информации нашим формированиям в труднодоступной местности. Кроме того, дроны применяют для уточнения координат целей и корректировки огня.

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