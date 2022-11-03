Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских военнослужащих, которые защищают жителей Донбасса.

Артиллерийская батарея под командованием лейтенанта Руслана Шилина участвовала в обороне одного из освобождённых населённых пунктов. Благодаря грамотному руководству и профессионализму личного состава были уничтожены закрытая огневая позиция, артустановка и два автомобиля радикалов. Лейтенант Шилин награждён медалью "За отвагу".

Сержант Антон Мелешко вместе со своим отделением под непрерывным миномётным огнём оборонял поселение от неонацистов. В ходе боестолкновения Антон лично уничтожил пулемётный расчёт, две боевые машины и шесть боевиков.

Расчёт самоходной гаубицы под руководством старшего сержанта Расула Евлоева сковал наступление националистов и позволил нашим военнослужащим перейти в контратаку. Благодаря работе артиллеристов противник понёс существенные потери и был вынужден отступить.

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