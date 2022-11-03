Полянский: Запад боится создания комиссии по биолабораториям на Украине

Вместе с тем резолюцию поддержал Китай

Великобритания, США и Франция заблокировали в Совбезе ООН российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования работы биолабораторий США на Украине.

Как отметил первый зам постоянного представителя нашей страны Дмитрий Полянский, западные делегации фактически - саботировали переговорный процесс. А вот Китай поддержал Россию в намерении выяснить все факты, связанные с деятельностью американских биолабраторий. Пекин считает эти вопросы важными и заслуживающими внимания, передает "ТВ Центр".

Ранее наше Минобороны представило доказательства того, что на территории Украины в интересах Пентагона работает целая сеть из более чем 30 лабораторий. Там проводят эксперименты на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

"Очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование. Обвинения западных стран или Украины в наш адрес без представления каких-либо доказательств сразу же подаются как истина в последней инстанции. Но стоит нам озвучить какие-либо озабоченности, подкрепив их конкретными материалами, как нас сразу же упрекают в пропаганде. Да и в целом страны Запада вспоминают про Устав ООН и международное право только тогда, когда это им нужно", - заявил Полянский.

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