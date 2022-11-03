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Эрдоган: Шольц изменил свое мнение о России

08:32
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Путин не из тех, кто "будет делать шаг назад"

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом накануне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Буквально месяц назад Шольц "занимал совершенно иную позицию" в отношении России, но теперь считает, что с российским лидером необходимо вести диалог.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем", - заметил Эрдоган (цитата по РИА Новости).

Ранее Эрдоган заявил, что мировые политики неправильно относятся к Путину. Российский лидер не из тех, кто "будет делать шаг назад при давлении на него".

Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сообщил турецкий лидер.

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