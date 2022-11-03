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В США предупредили о конфликте между Россией и НАТО

08:36
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Журналист посоветовал Вашингтону разработать план

Отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России, который может перерасти в полномасштабное противостояние сторон.

Об этом написал обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби. Хотя американские солдаты не принимают участия в боевых действиях, само их присутствие играет большую роль.

"Переброска американских военных также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен. Это может спровоцировать ответ со стороны стран НАТО, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией". – сказал обозреватель.

Бабки надеется, что у Вашингтона уже есть план действий на случай такого развития событий.

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