"Ситуация дикая": в Севастополе в открытое море выбросили ручных дельфинов

Двух уже удалось выловить

В Севастополе в открытое море выбросили четырех дрессированных дельфинов. Животные 10 лет провели в неволе, поэтому в диких условиях могут погибнуть.

"Вчера в Чёрное море были безжалостно выброшены четыре дельфина. Ситуация дикая <…> Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем", - сообщила в своем telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

На месте работают специалисты Росприроднадзора и тренер Коктебельского дельфинария. Поиск облегчает тот факт, что дельфины чипированные. Кроме того, они не уплывут далеко от берега - там вода теплее.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария. Предположительно, произошёл спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто избавиться от животных.

"Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Инцидентом занялись прокуратура, полиция и Севприроднадзор. Дельфинов выловят и перевезут в дельфинарий Коктебеля, где работает их прежний дрессировщик.

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