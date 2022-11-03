ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Квартирой Зеленского в Крыму заинтересовалась антитеррористическая комиссия

09:16
  • четверг
  • 03 ноября 2022

В поселке Ливадия

В Крыму продолжается национализация имущества связанных с Киевом украинских олигархов, включая принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиру.
"Враги не будут зарабатывать в Крыму": Аксенов заявил о национализации компаний

Об этом в четверг, 3 ноября, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что в республике проводится активная работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - сказал Константинов РИА Новости.

Квартира в поселке Ливадия в Ялтинском районе на Южном берегу принадлежит жене Зеленского Елене. О существовании квартиры стало известно во время президентской компании 2019 года. Как утверждала пресс-служба Зеленского, квартира куплена в 2013 году, еще до воссоединения полуострова с Россией, за нее уплачены все налоги и она официально задекларирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.