Квартирой Зеленского в Крыму заинтересовалась антитеррористическая комиссия

В поселке Ливадия

В Крыму продолжается национализация имущества связанных с Киевом украинских олигархов, включая принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиру.

Об этом в четверг, 3 ноября, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что в республике проводится активная работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

"По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - сказал Константинов РИА Новости.

Квартира в поселке Ливадия в Ялтинском районе на Южном берегу принадлежит жене Зеленского Елене. О существовании квартиры стало известно во время президентской компании 2019 года. Как утверждала пресс-служба Зеленского, квартира куплена в 2013 году, еще до воссоединения полуострова с Россией, за нее уплачены все налоги и она официально задекларирована.

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