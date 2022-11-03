Украинские националисты разбежались по кустам после неудачной вылазки

Давление на позиции ВСУ по всем фронтам усиливается

Украинские неонацисты нанесли серию ударов по жилым кварталам Горловки. Били из американских установок "Хаймарс" и артиллерии крупного калибра. Снаряд попал в здание химзавода. Есть раненые. За сутки в ДНР погибли три мирных жителя. Также под огнём Луганская область. В Северодонецке и Сватове повреждены дома. Российские военные подавляют вражескую артиллерию. Бои идут вдоль всей линии фронта.

В стене частного дома зияет пробоина. Да такая, что непонятно, как вся постройка не рухнула. Это результат прямого попадания артиллерийского снаряда. Ночью ВСУ обстреляли Донецк из гаубиц. Соседнюю Горловку - из реактивных установок. Серьезно повреждены административный корпус химкомбината, где производят удобрения. И ведомственная санчасть. За сутки в Донбассе от осколков три человека погибли. Двое тяжело ранены.

Кажется, этой веренице машин не будет конца. К плотине Каховской ГЭС, в Херсон, пригороды и дальше - районы вблизи переднего края, Минобороны перебрасывает десятки единиц техники. Самоходные гаубицы, "Грады", БТРы с десантом, усиленные крупнокалиберными пулеметами. В области и ее столице создается мощная и глубоко эшелонированная линия обороны.

Подразделения второго армейского корпуса, которые уже на передовой, ведут по националистам безостановочный огонь. У ВСУ сегодня нарушены связь и управление войсками. И, как следствие, уже нет таких стремительных ответных ударов. Российской артиллерией серьезно повреждены электронные системы разведки и наблюдения.

Военные говорят – от масштабного наступления националисты все же откажутся. Слишком высоки потери в людях и технике. Остро не хватает артиллерии. Вот результат работы российских войск только за один день. Подбитые польские танки. Разнесло так, что остались только гусеницы. Башню и вовсе оторвало. А в этой каше из стекла и оплавленного металла не узнать броневики Iveco, поставленные из Норвегии. Вот еще сожженные БМП – помощь из Словении. А это уничтоженная пусковая ракетная установка.

Кроме того, российская авиация вывела из строя 70 процентов немецких самоходных установок типа РzH-2000 и радаров для контрбатарейной борьбы Firefinder. У ВСУ, если что и осталось на том же на херсонском участке, так это старые американские пушки.

Отходить националистам приходится после каждой вылазки. Вот и эта попытка прорыва оказалась провальной. Сначала боевики напоролись на заградительный огонь российского спецназа. А через пару минут еще и мина вдогонку прилетела. Половину группы посекло осколками. Уцелевшие разбежались по кустам.

А, вот как выглядят сегодня позиции радикалов (см. видео). Сами все в грязи с головы до пят. И оружие валяется в вязкой жиже. Настроение, судя по лицам, совсем не боевое. В захваченных укрепрайонах ВСУ ополченцы собирают трофеи.

В направлении Сватово и Кременной все попытки ВСУ перейти в контратаки остановлены. Сейчас главные цели – заброшенные фермы в полях. Точнее, глубокие силосные ямы, в которых националисты устроили бункеры и опорные пункты. И прячутся от артналетов под землей.

Впрочем, в ближайшие недели давление на позиции ВСУ по всем фронтам будет только усиливаться. И, в первую очередь, с воздуха. На военных аэродромах заканчивают обучение молодые пилоты истребителей Су-35. Эти вылеты уже не тренировочные, а боевые. Только пока новичков обязательно сопровождают опытные экипажи.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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