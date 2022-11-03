Как проходит эвакуация жителей Херсона и прифронтовых районов

Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль Днепра проводится силами МЧС

Системы ПВО работали этой ночью в Херсонской области. Над Новой Каховкой сбиты 10 украинских ракет. Из опасных районов эвакуируют мирных жителей. Граждан вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Главная задача - не допустить гибели населения в случае катастрофы на Каховской ГЭС, которую ежедневно атакуют киевские боевики.

Быстро и максимально тихо небольшие катера пересекают Днепр. Ради безопасности жителей Херсона и прифронтовых районов вывозят небольшими группами. Спасатели переносят вещи, помогают маломобильным гражданам. На левом берегу – пересадка на автобусы и поездка в Крым.

На этой неделе началась массовая эвакуация жителей левобережья. Территорию может затопить, если Украина уничтожит Каховскую дамбу или начнет активный сброс воды на Днепровском каскаде.

Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль Днепра проводится силами МЧС. Людей собирают в различных населенных пунктах, чтобы избежать большого скопления, затем поочередно перевозят в Крым и дальше уже в другие регионы России.

У них с собой только самое необходимое. Разве что большие семьи едут с багажом. Многие бегут в безопасные регионы только ради детей. Для эвакуации необходим только паспорт. Автобусы собирают желающих в течении дня. Ежедневно выезжают до полутысячи человек.

"Мы пересмотрели всю транспортную логистику. В настоящее время география расширена до 8 точек сбора, откуда граждане Херсонской области могут беспроблемно покинуть территорию субъекта", - сообщил Дмитрий Ершов, представитель департамента информационной политики МЧС России.

Несмотря на то, что эвакуация идет уже третью неделю, многие ждали. До последнего уговаривали уехать пожилых родственников, которые часто отказываются от переезда.

При этом в Херсонской области продолжают работать коммунальные службы. В столице региона дали тепло. В населенных пунктах остаются соцработники. Они уезжают только в случае крайней необходимости.

Жителей Херсонской области вывозят в Краснодарский край. Их размещают в пансионатах и санаториях. Там можно получить медицинскую и психологическую помощь, оформить документы, выплаты и жилищные сертификаты. Есть возможность устроить детей в школы и детские сады. Работает ярмарка вакансий. Созданы все условия для тех, кто захочет переехать в другие регионы России и начать там новую жизнь.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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