Аналитики просчитали три варианта развития экономической войны в Европе

Европейцам советуют одновременно мыться и мыть посуду

Совбез ООН не принял российскую резолюцию по американским биолабораториям на Украине. Как заявил наш представитель, Запад настолько напуган перспективой расследования его преступлений, что саботировал обсуждение. Тем временем европейская экономика всё глубже погружается в пучину кризиса. Предприятия закрываются, а люди вынуждены экономить. Порой доходит до абсурда.

В ООН все стабильно. Якобы ничего не знаем и знать не хотим о существовании десятков американских биолабораторий на Украине. Позиция явно навязанная, но опасная. Учитывая, какую угрозу миру могут нанести эти объекты. Впрочем, резолюцию о расследовании их деятельности, которую российская сторона направила в Организацию Объединенных Наций, не приняли три страны. Все те же – США, Великобритания и Франция. Остальные воздержались.

"Наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование. Обвинения западных стран или Украины в наш адрес без представления каких-либо доказательств сразу же подаются как истина в последней инстанции. Но стоит нам озвучить какие-либо озабоченности, подкрепив их конкретными материалами, как нас сразу же упрекают в пропаганде", - заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН.

Но здесь дело касается всех. Еще весной наше Минобороны предоставило доказательства того, что на Украине развернута сеть хим и биолабораторий, которые занимались в том числе сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов и вирусов. Их сотрудники изучали потенциальных агентов биологического оружия. А эксперименты проводились на военных и пациентах психиатрических больниц. Задания давали кураторы из Пентагона. И, собственно, США и Британия активно замалчивают подробности исследований.

"Мы считаем, что любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами. Россия представила свое заявление Совбезу и попросила совет начать расследование. Это оправданно и легитимно и не должно было быть заблокировано", - отметил Гэн Шуан, заместитель представителя Китая в ООН.

Независимо от результатов голосования, в Москве намерены приложить все усилия для установления фактов деятельности лабораторий на территории Украины.

Удивительная сплоченность коллективного Запада терпит крах, когда дело касается вроде бы общей проблемы – энергетического кризиса. И тут уже каждый сам за себя. Вот уже Молдавия закупает газ у Румынии, но в два раза дороже. Сначала покупают, а потом думают. Ведь сколько в итоге придется заплатить за электричество, в правительстве страны, похоже, даже не догадываются.

"Когда у нас дефицит, то закупаем по срочным контрактам или даже позже узнаем цену закупленной электроэнергии. Только в конце месяца мы узнаем, во сколько точно нам обойдется купленное электричество", - говорит Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии.

Агентство "Евростат" сообщило о росте цены на электроэнергию для бытовых потребителей в 22 государствах. Скачок цен был самым большим в Эстонии – аж на 154%, за ней следуют Литва и Болгария. Люди вынуждены ужиматься, экономить на еде, чтобы оплатить счета. Предприятия закрываются. Рижский телеканал в прямом эфире связался с ресторатором, чтобы узнать секрет, как его сеть справляется с энергокризисом, но тот сообщил, что вчера закрыл последнее кафе.

В интернете появился социальный ролик, призывающий дорогих европейцев забыть этой зимой о расслабляющей ванне, а лучше оплатить счета за электроэнергию. В одной ванне можно и помыться, и постирать, и помыть посуду, а лучше все это сделать одновременно.

О том, что европейские лидеры, целясь в экономику России, подстрелили свою, говорят уже и с высоких трибун, призывая все-таки еще раз хорошо подумать, прежде чем снова упаковать в пакет новые санкции.

"Призывы никогда не вести дел с Россией, я считаю, историческим беспамятством. Мы зависим от того, чтобы получать газ по выгодной цене. Я считаю, что на одном газе из СПГ-терминалов мы долго не протянем", - заявил Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии.

В подтверждение новый выпуск The Economist. Аналитики просчитали три варианта развития экономической войны в Европе. И неважно, какой из них выберет Запад – итог все равно один.

"Западные хранилища, опустевшие к ноябрю 2023 года, останутся пустыми в течение всего 2024 года. Европейская солидарность почти наверняка рухнет. Германия в панике может решить сократить экспорт электроэнергии во Францию или прекратить поставки газа в Чехию и Словакию. Уязвимой окажется и Британия, у которой скудные хранилища, но большие потребности в газе", - пишут СМИ.

Британия уже стала примером того, как всего за полгода экономика страны может опуститься с небес на землю. Новый премьер Риши Сунак тем временем собирается повысить налоги, чтобы хоть как-то залатать дыру в бюджете. Пример Лиз Трасс его ничему не научил.

Впрочем, у британцев теперь есть возможность отыграться на бывшем премьер-министре – сжечь ее. Точнее ее огромное картонное чучело. Праздник Гая Фокса проходит в честь провала его заговора в 1605 году, когда он хотел взорвать парламент. Затея провалилась. И вот теперь жители ежегодно в этот день сжигают картонный макет кого-то из знаменитостей.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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