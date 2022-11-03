В Бразилии автомобиль въехал в толпу сторонников Жаира Болсонару

Множество человек пострадали

В Бразилии машина въехала в толпу сторонников президента Жаира Болсонару, проигравшего выборы. Активисты митинговали на проезжей части, когда в группу людей на большой скорости влетел автомобиль.

16 человек пострадали. В их числе - дети и полицейские. Двоих доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Водителя и пассажира машины едва не растерзали. От линчевания их спасли стражи порядка. Подозреваемые задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Волна протестов охватила Бразилию в воскресенье сразу после объявления итогов президентских выборов. Высший пост займёт Лула да Силва, который ранее уже руководил страной. Действующий глава государства проиграл ему 2 процента.

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