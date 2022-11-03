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В России стартовал просветительский марафон "Знание о героях"

12:00
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Мероприятие организовано обществом "Знание"

Невыдуманные истории о любви и верности родине, мужестве и силе духа. В России стартовал просветительский марафон "Знание о героях".

Мероприятие, организованное обществом "Знание", проходит одновременно сразу на двух площадках - в Москве и Саранске. В прямом эфире свои истории расскажут участники специальной военной операции, а также люди, совершившие настоящие поступки с большой буквы в повседневной жизни: волонтеры и медики, ученые и спасатели, спортсмены и путешественники.

В рамках проекта в столичном Государственном историческом музее также откроется выставка графических новелл, посвященная нашим военным, удостоившимся звания "Герой России" в ходе боевых действий в Донбассе. Трансляция марафона доступна в сети интернет.

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