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Российские войска отбили все атаки в Херсонской области

10:20
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Ситуация на линии фронта под контролем

Власти Херсонской области сообщили об отражении атак украинских войск.

Ситуация на линии фронта сейчас некритична, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

В настоящее время продолжается эвакуация мирного населения Херсонской области за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.

Власти региона ожидают, что ВСУ могут ударить по плотине Каховской ГЭС.

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