На Запорожской АЭС предотвращен теракт

ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.
Патрушев также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Запорожской АЭС. В Минобороны России добавили, что Киев неоднократно создавал угрозу радиационной аварии.
Расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля. 2 ноября начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"