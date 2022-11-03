На Запорожской АЭС предотвращен теракт

ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.

Патрушев также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Запорожской АЭС. В Минобороны России добавили, что Киев неоднократно создавал угрозу радиационной аварии.

Расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля. 2 ноября начался переход Запорожской АЭС под юрисдикцию концерна "Росэнергоатом".

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