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В Севастополе организовали операцию по спасению выброшенных дельфинов

12:03
  • четверг
  • 03 ноября 2022

В естественной среде животные могут умереть

В Севастополе проводят спецоперацию по спасению дельфинов. Животных, которые более 10 лет содержались в неволе, выбросил владелец местного дельфинария в море. Специалисты уверены, что в дикой природе млекопитающие не выживут. Два афалина подплыли к берегу, поиски двух других продолжаются.
"Ситуация дикая": в Севастополе в открытое море выбросили ручных дельфинов

Поиск ведётся с утра. Специалисты на катере обследуют бухты Севастополя. Работы осложняет погода. На море шторм. Из Коктебеля привезли прибор-гидрофон, он позволяет улавливать ультразвук, издаваемый дельфинами.

Поиском занимается в том числе дрессировщик из Коктебеля, она изначально работала с этими млекопитающими. Планируется, что дельфины её узнают и отзовутся на звуковые сигналы. Кроме того, животные чипированные – это поможет.

Накануне владелец дельфинария привез дрессированных животных на машине в парк Победы и выпустил в море. По его словам, афалины перестали приносить доход.

Впрочем, как сообщили в Росприроднадзоре, причиной такого жестокого поступка мог стать спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего постоянно проигрывало суды и решило просто избавиться от животных. К ситуации подключились полиция, прокуратура, Росприроднадзор и губернатор Севастополя.

"Мы приняли ряд решений, совместно с Департаментом общественной безопасности, с Росприроднадзором, природоохранной прокуратурой. Определились, какие спасательные действия должны быть у нас организованы. Это выход в море транспорта сегодня утром со специалистами. С людьми, которые занимались тренировкой этих животных, которые их знают, которых знают животные", - рассказала Юлия Гаврилова, директор Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Сотрудники Карадагского заповедника уверены - в естественной среде животные могут умереть. Они 10 лет жили в неволе и не проходили курс реабилитации. Млекопитающие просто не готовы жить в холодном море и сами добывать себе пропитание. Поэтому важно найти их в ближайшее время.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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