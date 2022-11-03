Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам колонии

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы, вышел из колонии.

Об этом сообщила его жена Диана в своем Telegram-канале. Адвокат блогера Александр Никитин подтвердил ТАСС эту информацию, но отказался от комментариев.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В марте 2022 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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