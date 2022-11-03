В России с коронавирусом госпитализировали 1235 человек

Скончались 73 пациента

За сутки в России госпитализированы 1235 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6375 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9774 человека, скончались 73 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 843 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 130. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 412 человек, в Московской области – 257.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21447518 случаев заболевания, зарегистрировано 390388 летальных исходов.

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