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Кулеба: сейчас на Украине лучшее время "заниматься любовью и наслаждаться жизнью"

11:38
  • четверг
  • 03 ноября 2022

В здании МИД нет света

МИД Украины ожидает роста рождаемости на фоне отключений электричества.
На Украине ввели график почасовых отключений электроэнергии

Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба  в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

"Возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, так как люди должны оставаться дома. Без света. Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно", - отметил он.

Кулеба добавил, что в здании МИД Украины нет отопления, пропадают свет и вода.

"Мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании", - отметил он.

В центре и на севере Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они начали работать с шести утра (7:00 по московскому времени). Это затрагивает потребителей электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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