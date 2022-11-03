Кулеба: сейчас на Украине лучшее время "заниматься любовью и наслаждаться жизнью"

В здании МИД нет света

МИД Украины ожидает роста рождаемости на фоне отключений электричества.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

"Возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, так как люди должны оставаться дома. Без света. Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно", - отметил он.

Кулеба добавил, что в здании МИД Украины нет отопления, пропадают свет и вода.

"Мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании", - отметил он.

В центре и на севере Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии. Они начали работать с шести утра (7:00 по московскому времени). Это затрагивает потребителей электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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