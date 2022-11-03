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"Пьеса "Ксения Собчак, акт второй": в дом журналиста Караулова пришли силовики

12:24
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете.
Суханов решил извиниться перед главой "Ростеха"

Обыски связаны с заявлением главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета".

Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось с Собчак - заходят через Караулова", - написал Караулов в Telegram-канале.

Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора компании "Oсторожно Media" (принадлежит Ксении Собчак – прим.ред.) Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ "Момент истины" (1992-2016) и "Русский век" (1998-2006). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1995), напоминает "Интерфакс".

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