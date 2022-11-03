В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Памятник разрушен до основания
Обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве на юге Украины.
Преступники разрушили каменный обелиск до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, пишет украинское издание "Клименко тайм".
Обелиск был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Ранее в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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