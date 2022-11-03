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В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

12:56
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Памятник разрушен до основания

Обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве на юге Украины.

Преступники разрушили каменный обелиск до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, пишет украинское издание "Клименко тайм".

Обелиск был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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Взорванный обелиск "Родина-мать" в Николаеве
Взорванный обелиск "Родина-мать" в Николаеве
Обелиск "Родина-мать" в Николаеве
Обелиск "Родина-мать" в Николаеве
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