В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Памятник разрушен до основания

Обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве на юге Украины.

Преступники разрушили каменный обелиск до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, пишет украинское издание "Клименко тайм".

Обелиск был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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