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Сенаторы обсудят двухлетний срок службы по призыву

12:40
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Новое оружие невозможно освоить за год

В комитете по обороне и безопасности Совета Федерации пройдут консультации о двухлетней службе по призыву в рядах российской армии.
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Об этом РИА Новости сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Комитет проведет консультации с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву.

Возврат к двухлетней службе в сухопутных войсках необходим для того, чтобы срочники успевали освоить новые виды вооружения и техники. "Я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок срочной службы", - сказал Бондарев.

При этом сенатор затруднился сказал, когда это решение будет принято в случае его одобрения.  

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