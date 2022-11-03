Андрей Бочкарев: С начала года в Москве введено около 5 млн кв.м. жилья

В столице досрочно выполнили план по строительству

Несмотря на санкции, ситуация в строительной отрасли столицы остается стабильной. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. Он отметил, что с начала года в городе уже сдано порядка пяти миллионов "квадратов" жилья.

"Учитывая общероссийский уровень ввода жилья, который превосходит показатели прошлого года, доля Москвы в общем объеме составляет почти 6%", – сообщил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, на текущий момент в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что уровень обеспеченности жильем в Москве растет с каждым годом. В прошлом году в столице был введен рекордный объем жилья.

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