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Интерактивную инсталляцию об Отечественной войне 1812 года откроют в центре Гиляровского

12:37
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Средства от продажи билетов за 5 и 6 ноября направят на поддержку жителей новых территорий

В Центре Гиляровского будет открыта интерактивная инсталляция об Отечественной войне 1812 года, посвященная 210-летию одного из ключевых событий русской истории. "Проект 1812" заработает с 4 ноября по 4 декабря.

"В центре экспозиции - опустошительный пожар, в котором исчезает старая, довоенная Москва, сохранившаяся сегодня лишь в немногих памятниках, и возникает новая, чей облик определили архитекторы-классицисты", - цитирует АГН "Москва" пресс-службу Музея Москвы.

Мультимедийную экспозицию также дополнит иммерсивный аудиоспектакль по улицам столицы. 4 ноября инсталляцию можно будет увидеть бесплатно, однако требуется предварительная регистрация.

"Увидеть интерактивную инсталляцию "Проект 1812" в остальные дни можно по входному билету в центр Гиляровского. Средства от продажи билетов за 5 и 6 ноября будут направлены на поддержку жителей новых территорий", - добавили в пресс-службе.

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Инсталляция об Отечественной войне 1812 года
Инсталляция об Отечественной войне 1812 года
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Музейно-выставочный центр Гиляровского
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