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В Совете Федерации наградили детей-героев

14:45
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Они не растерялись в трудную минуту

Примеры удивительной самоотверженности и недетской отваги. В Москве сегодня чествовали юных россиян, которые совершили героические поступки. Их истории восхищают и трогают до слёз. Они выносили людей из огня, вытаскивали из проруби, прикрывали собой от пуль. В Совете Федерации школьникам вручили награды.

Собранные, взволнованные, чуть смущённые - на официальной церемонии. Но в сложный момент они все действовали решительно. Тимофей Миронов из Алтайского края - хоккеист, вратарь. И чувство ответственности у него невероятное, и реакция мгновенная. Летом, когда увидел тонущую девочку, не раздумывая, бросился в воду.

"У меня не было никакого чувства страха, что я боялся что-то сделать, я несколько раз нырял, искал Дашу, и когда нашел, вынес на берег, увидел, что она уже не дышит, у меня на секунду забилось сердце, но подошел мужчина, откачал", - рассказал Тимофей.

Даниилу Золотарёву из Урюпинска тоже пришлось действовать в экстремальных условиях. В марте на озере под лёд провалился ребёнок. Даниил оценил обстановку, скинул куртку и пополз по льду.

Счёт шёл на секунды и у Ивана Антропова из Оренбургской области, когда кинулся спасать шестилетнего мальчика, провалившегося в открытый бетонный колодец. Ивану и самому всего девять лет! Но не растерявшись, он взял деревянный брусок, разместил его как опору поверх кольца и вытащил пострадавшего. В такие моменты дети быстро взрослеют.

"Я очень рада тому, что сегодня с нами такие же ребята из наших новых субъектов Российской федерации - Донецкой и Луганской областей, Херсонской, Запорожской области, мы все понимаем, как им было трудно, сколько горя они перенесли", - отметил спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Девятилетний Элнур - из Донецка. Все последние годы живет под обстрелами. Вместе с отцом организовали водный гумконвой - бесплатно привозят воду для инвалидов и пенсионеров.

"Однажды я с папой стоял на балконе, и я видел, как бабушки проходят с пустыми баклажками и плачут, я потом сказал папе, что, когда я вырасту, я начну развозить людям воду. Он сказал - без проблем, и мы все это начали", - рассказал Элнур.

А шестнадцатилетняя Елизавета во время обстрела Мариуполя прикрыла собой соседскую девочку. "Рядом со мной была девочка пятилетняя, у нее мама была ранена на тот момент, она тоже была ранена очень серьезно, но я смогла её закрыть, когда это всё случилось, она была возле меня рядом, я первая шла, она была со мной. А сзади уже моя мама и все остальные, моя мама, к сожалению, погибла", - рассказала она.

В качестве почетного гостя на церемонии был и Алёша Павличенко из Белгородской области - тот самый, кто встречает и провожает колонны российских военных.

Медали за проявленное мужество и бесстрашие в Совете Федерации сегодня вручили 21 ребенку. Они, казалось бы, очень разные - разного возраста, из разных российских регионов. Но объединяет их как минимум одно - способность приходить на помощь и рисковать ради других.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Церемония награждения детей
Церемония награждения детей
Церемония награждения детей
Церемония награждения детей
Церемония награждения
Церемония награждения
Церемония награждения детей
Церемония награждения детей
Церемония награждения
Церемония награждения
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