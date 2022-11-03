В Москве подвели итоги реализации президентских грантов

Были отобраны 100 лучших проектов

Дополнительные меры поддержки людям с ограниченными возможностями, паллиативная помощь, благотворительные фестивали, просветительские марафоны и другие социальные инициативы. В Москве в четверг подвели итоги реализации проектов, которые были удостоены президентских грантов и завершились в 21-м году.

Заседание Координационного комитета прошло в режиме видеоконференции в администрации главы государства. В общей сложности оценили 6 тысяч проектов. Из них отобрали 100 лучших.

"Конкуренция на эти 100 проектов увеличивается. То есть, если в 19-м году мы выбирали 100 из трёх тысяч, в 21-м - 100 из четырёх тысяч, сейчас выбирали 100 из более чем шести тысяч. То есть, такая конкуренция здесь довольно жёсткая. 80% проектов признаны реализованных успешно, ну и ещё 15% признаны реализованных удовлетворительно", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

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