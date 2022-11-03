ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве подвели итоги реализации президентских грантов

14:53
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Были отобраны 100 лучших проектов

Дополнительные меры поддержки людям с ограниченными возможностями, паллиативная помощь, благотворительные фестивали, просветительские марафоны и другие социальные инициативы. В Москве в четверг подвели итоги реализации проектов, которые были удостоены президентских грантов и завершились в 21-м году.

Заседание Координационного комитета прошло в режиме видеоконференции в администрации главы государства. В общей сложности оценили 6 тысяч проектов. Из них отобрали 100 лучших.

"Конкуренция на эти 100 проектов увеличивается. То есть, если в 19-м году мы выбирали 100 из трёх тысяч, в 21-м - 100 из четырёх тысяч, сейчас выбирали 100 из более чем шести тысяч. То есть, такая конкуренция здесь довольно жёсткая. 80% проектов признаны реализованных успешно, ну и ещё 15% признаны реализованных удовлетворительно", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.