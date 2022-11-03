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Водитель грузовика арестован после смертельного ДТП в центре Москвы

16:10
  • четверг
  • 03 ноября 2022

На месте погибли два человека

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения водителю, который накануне утром спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, после чего скрылся.

Мужчина арестован до 2 января. Он признал вину, передает АГН "Москва".

В четверг с подозреваемым работали полицейские, продолжая восстанавливать картину произошедшего.

Большегруз, на полной скорости двигаясь в крайней правой полосе по улице 1905 года, вмял машину такси в припаркованный автобус. На месте погибли два человека - 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка, которая за секунду до столкновения села в машину.

По предварительной версии, у КамАЗа отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело.

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