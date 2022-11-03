В Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Улучшилось транспортное обслуживание жителей сразу четырех районов

В Москве завершено строительство крупного транспортно-пересадочного узла "Окружная" на севере города. В четверг открылись вестибюли станций метро и МЦД-1. Теперь, чтобы сделать пересадку, пассажирам потребуется всего 2-3 минуты. И даже на улицу выходить не нужно. ТПУ сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Пересадка с МЦК или МЦД-1 на метро "Окружная" занимала до 10 минут, рассказывают пассажиры. Приходилось выходить на улицу, идти полкилометра до южного вестибюля. При этом, сначала простояв на двух долгих светофорах, чтобы перейти через оживленные улицы. Теперь это время сократилось в 5 раз.

Северный вестибюль станции метро "Окружная" — один из сложнейших проектов в истории московского метростроения. Тяжелая геология не позволила открыть второй выход еще в 18-м году, когда платформа заработала. Наклонный ход эскалаторов приходилось прокладывать практически вручную. При этом строительство велось без остановки движения.

"Мы тут немножко попали по геологии, поймали так называемый плывун. Затормозилась работа. Устраняли предаварийную ситуацию. Но слава Богу, справились со всей этой историей. И это время позволило как раз выйти на определенные другие решения. Это соединение с железнодорожной станцией "Окружная". Тем самым появился огромный транспортно-пересадочный узел совместно с Российскими железными дорогами", - рассказал Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосметрострой".

Станция "Окружная" теперь один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Москве. С открытием северных вестибюлей метро и первого диаметра позволило обеспечить быструю и комфортную пересадку пассажиров. Транспортное обслуживание жителей сразу четырех районов - Бескудниковский, Тимирязевский, Отрадное и Марфино - улучшилось.

"Сегодня здесь открывается самый крупный пересадочный узел на севере Москвы. Ещё несколько лет назад была примитивная платформа. Даже без навеса. Одна единственная. За несколько лет построен целый ряд уникальных объектов. Это Дмитровское направление метро Люблинско-Дмитровской линии, МЦК, запущено МЦД. И здесь сегодня вестибюлями и переходами все три этих вида транспорта объединены", - сообщил Собянин.

К 2025 году число пассажиров ТПУ "Окружная" должно вырасти до 85 тысяч человек в сутки. Это в 40 раз больше, чем было до появления ТПУ. При этом созданный запас пропускной способности значительно превышает прогнозируемый пассажиропоток.

"Самое дорогое, что есть у пассажира в большом мегаполисе - это время. И вот сокращение времени, создание удобных для него перемещений и вообще комфортной среды при перемещении является для нас совместным приоритетом", - отметил Олег Белозеров, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги".

Новые северные вестибюли метро и МЦД-1 выполнены в едином архитектурном стиле. Везде безбарьерная среда. Работают эскалаторы, лифты, для слабовидящих - специальные рельефные и световые полосы. Открыты комнаты матери и ребенка.

Есть специальные заниженные кассы для инвалидов-колясочников. Пассажиры могут воспользоваться двумя пешеходными переходами – надземным, по которому можно пересесть на МЦК не выходя на улицу, и подземным – ведущим к жилой застройке районов Бескудниковский и Отрадное.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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