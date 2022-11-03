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В столичном референс-центре проанализировали около 2 млн лучевых исследований с начала года

15:01
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Центр был создан в 2020 году

Более двух миллионов исследований проанализировали рентгенологи в столичном референс-центре лучевой диагностики с начала года.

При этом в анализе врачам помогают нейросети. Сначала рентгенограмму загружают в программу. После чего цифровой интеллект анализирует её. И указывает на подозрительные изменения. Но при этом выводы всегда делают специалисты. Сам центр был создан в 2020 году. Как ключевое звено лучевой диагностики заболеваний.

"В настоящее время в центре работают более 280 высококлассных специалистов. Они описывают удаленно исследования, которые производятся в поликлиниках по месту жительства", - рассказал Кирилл Пузаков, заместитель директора по медицине Московского Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы.

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