В столичном референс-центре проанализировали около 2 млн лучевых исследований с начала года

Центр был создан в 2020 году

Более двух миллионов исследований проанализировали рентгенологи в столичном референс-центре лучевой диагностики с начала года.

При этом в анализе врачам помогают нейросети. Сначала рентгенограмму загружают в программу. После чего цифровой интеллект анализирует её. И указывает на подозрительные изменения. Но при этом выводы всегда делают специалисты. Сам центр был создан в 2020 году. Как ключевое звено лучевой диагностики заболеваний.

"В настоящее время в центре работают более 280 высококлассных специалистов. Они описывают удаленно исследования, которые производятся в поликлиниках по месту жительства", - рассказал Кирилл Пузаков, заместитель директора по медицине Московского Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"