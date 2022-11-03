В Подмосковье задержали "ритуальную" мошенницу

Она похищала деньги клиентов, предназначенные для благоустройства могил
Более 100 тысяч рублей присвоила жительница Подмосковья под предлогом благоустройства могил. Аферистке сложно было не поверить. Работала она официально. В конторе на территории кладбища городского округа Серебряные пруды. Да и квитанции выдавала заказчикам после получения денег.
Вот только о сделке начальству не сообщала. И сотрудников не предупреждала. В результате - ни восстановления памятников, ни даже уборки мест захоронений не проводилось.
Уже известно, что от действий недобросовестной сотрудницы пострадали как минимум три человека. Сейчас подозреваемая задержана. Она во всем созналась.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"