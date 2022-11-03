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В Подмосковье задержали "ритуальную" мошенницу

15:09
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Она похищала деньги клиентов, предназначенные для благоустройства могил

Более 100 тысяч рублей присвоила жительница Подмосковья под предлогом благоустройства могил. Аферистке сложно было не поверить. Работала она официально. В конторе на территории кладбища городского округа Серебряные пруды. Да и квитанции выдавала заказчикам после получения денег.

Вот только о сделке начальству не сообщала. И сотрудников не предупреждала. В результате - ни восстановления памятников, ни даже уборки мест захоронений не проводилось.

Уже известно, что от действий недобросовестной сотрудницы пострадали как минимум три человека. Сейчас подозреваемая задержана. Она во всем созналась.

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