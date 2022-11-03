В Москве открылся кинофестиваль "Лучезарный ангел"

Свои работы привезли режиссеры из более чем 15 стран

По-настоящему доброе кино можно увидеть сейчас на фестивале "Лучезарный ангел". Который открылся в Москве.

В конкурсной программе - более 90 художественных, документальных и анимационных фильмов для семейного просмотра. Причём, треть - дебютные, отмечает "ТВ Центр".

Свои работы представили режиссёры из 17 страны мира. В том числе из Великобритании, Франции и Швеции. Тематика самая разная, но понятная и интересная всем.

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