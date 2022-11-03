На ВДНХ открылась выставка, посвященная российским железным дорогам

Можно увидеть много интересного

Строго по расписанию! На ВДНХ открылась выставка, посвящённая 185-летию российских железных дорог. Точные копии легендарной техники, воссозданной по чертежам и старым фотографиям. Но главный экспонат - огромный макет магистрали, расположенный на пощади 300 квадратных метров.

Это мир реальной железной дороги - с гудками локомотивов, огнями и сигналами, но только в миниатюре. С детальной достоверностью десятки моделистов, самым юным от 12 лет, создали уникальный железнодорожный узел - с инфраструктурой и ландшафтом ручной работы.

Станция "Хоста" - современная. Вокзал и здание дежурного по станции можно увидеть в реальности. Каждый модуль - это месяцы кропотливой работы команды моделистов, в ход идет все - пластик, стекло, дерево, проволока и природные материалы - камни, песок, трава, ветки.

На этой железной дороге даже время течёт по-особенному. Здесь оно не московское, а специально рассчитанное - модельное. Ускоренное в 6 раз. Именно по нему составлено расписание движения и остановок крошечных составов.

Длина макета - больше 100 метров - это наглядное учебное пособие для юных железнодорожников. И один из главных экспонатов выставки в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ, которая открылась к 185-летнему юбилею российских железных дорог. Мини-поездами можно управлять со смартфона, а на каждой станции есть дежурный, который переводит стрелки и следит за безопасностью.

"Многие, наверное, знают, что колея в Европе отличается от нашей колеи, но отличается на 85 миллиметров. Что в масштабе - меньше одного миллиметра, поэтому здесь полная демократия. Поэтому на этом модульном макете вместе ходят и советский подвижной состав, и европейский, и американский", - рассказал Павел Кашин, ведущий инженер ПКБ ЦТ филиал ОАО "РЖД", историк, моделист, коллекционер.

На первых железнодорожных станциях о прибытии и отправлении составов оповещали колокола. Здесь вся история железных дорог - в моделях, многие из которых мастера создавали по чертежам и черно-белым фотографиям. Это первый русский паровоз, который называли "сухопутным пароходом". А это- знаменитый "Проворный", который открыл движение по Царскосельской железной дороге - первой в России пассажирской и общедоступной.

"Первый поезд от Петербурга до Москвы шел порядка 20 часов, и это было в 1851 году", - говорит Алексей Вульфов, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог (ВОЛЖД).

Также на выставке можно увидеть паровоз, который называют "генералом". И узнать о его неожиданной современной функции - возить поезд Деда Мороза. Также среди экспонатов - фрагменты исторических рельсов. И настоящая дрезина.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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