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Камышовый кот поселился в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге

15:24
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Он переехал на север из Московского зоопарка

В Великом Устюге, вотчине Деда Мороза, поселился камышовый кот. Имя ему пока не придумали, но подругу уже нашли!

Положенный карантин позади, впереди - долгая и счастливая жизнь в новом и просторном вольере. В перспективе - с самкой по имени Холли, которая с лета ждала приезда друга.

Кот же в это время находился в Московском зоопарке, где его готовили к особой миссии. Пока, чтобы новосёл не скучал, его развлекают игрушками и тренингами. А скоро его ждут более серьёзные - семейные дела.

Камышовые коты - редкие краснокнижные животные, и зоологи очень ждут потомства.

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