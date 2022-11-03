Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

Это делается в целях безопасности

Информация для пассажиров Калужско-Рижской линии метро. С завтрашнего дня и до вторника будет закрыт участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки". Ограничения связаны с началом прокладки тоннеля будущей Троицкой линии, которая проходит рядом, сообщает "ТВ Центр".

Закрытие действующего участка необходимо в целях безопасности. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе БКЛ и МЦК, а также наземным городским транспортом.

Вдоль закрытого участка также запустят бесплатные автобусы КМ, кроме того, сделают бесплатный повторный вход в метро.

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