В Кремле объяснили, почему Россия поверила гарантиям Украины по зерновой сделке

Анкара провела большую работу

Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена.

Об этом в четверг, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот вопрос будет обсуждаться на высшем уровне.

"Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает", - отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал тему о гарантиях безопасности, которые предоставила Украина России. В частности, Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в Черном море для военных целей.

"Гарантии были предоставлены турецкой стороне и по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам <…> Участие в этом Турции является главным фактором доверия", - объяснил пресс-секретарь президента.

Работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки, подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили, что вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной.

"Вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной, это касается тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков.

2 ноября Министерство обороны России сообщило, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе (так называемой продуктовой сделке), которая ранее была приостановлена из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

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