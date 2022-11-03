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В Кремле объяснили, почему Россия поверила гарантиям Украины по зерновой сделке

13:28
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Анкара провела большую работу

Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена.
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Об этом в четверг, 3 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот вопрос будет обсуждаться на высшем уровне.

"Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает", - отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал тему о гарантиях безопасности, которые предоставила Украина России. В частности, Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в Черном море для военных целей.

"Гарантии были предоставлены турецкой стороне и по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам <…> Участие в этом Турции является главным фактором доверия", - объяснил пресс-секретарь президента.

Работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки, подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили, что вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной.

"Вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной, это касается тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков.

2 ноября Министерство обороны России сообщило, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе (так называемой продуктовой сделке), которая ранее была приостановлена из-за украинской атаки беспилотниками по Черноморскому флоту.

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