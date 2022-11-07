Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

У Дев могут пойти не по плану поездки, а Козерогам, похоже, придется потратиться

Овны

Сегодня и в ближайшие дни вам не стоит брать деньги в долг, в том числе у банков. Положение звезд не подходит и для инвестиций, переключитесь пока на другие темы.

Тельцы

Главная задача - удержание статус-кво в личной жизни. Как бы вас ни тянуло поменять семейное положение: жениться или развестись, завести отношения или разорвать их, сейчас совсем не время.

Близнецы

Звезды предупреждают: легкомысленное отношение к своему здоровью чревато последствиями. Одевайтесь по сезону, высыпайтесь, принимайте витамины.

Раки

Представители творческих профессий останутся без вдохновения, а те, у кого есть дети, могут столкнуться с проблемами. В этот непростой день не скупитесь на проявления любви.

Львы

Семейные представители знака могут оказаться перед выбором: работа или семья. Не торопитесь отказываться от собственных целей - что, если вам удастся найти компромисс?

Девы

Выходя из дома, проверьте, заряжен ли ваш телефон, не забыты ли ключи и прочие вещи. Сегодня день, когда что-то может ломаться, а поездки идти не по плану.

Весы

У вас может возникнуть необходимость в срочных незапланированных платежах. Будьте готовы к тому, что вам придется залезть в заначку или даже в долги.

Скорпионы

Давление Сатурна на вашу Венеру может заставить сократить семейный бюджет или приютить дома родственников. Возможно, вас успокоит то, что это ненадолго.

Стрельцы

Ваши дела и идеи, о которых вы предпочитаете не распространяться, могут потребовать внимания. Представителям знака, у которых есть тайные отношения, нужно быть начеку.

Козероги

Развлечения или праздники, на которые вас пригласили, могут оставить дыру в вашем бюджете. Будьте готовы потратиться или откажитесь под каким-нибудь предлогом.

Водолеи

Продолжаются противоречивые события на работе и учебе. Возможно, вы сами решите отказаться от каких-то плюшек в пользу свободного времени.

Рыбы

Представителям знака - ученикам, студентам и преподавателям сегодня нужно быть готовыми к форс-мажорам. К счастью, вы быстро придумаете, как выйти сухими из воды.

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