Песков высказался по поводу увеличения срока службы по призыву

Данную инициативу намерены обсудить в Совфеде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление срока службы в армии по призыву зависит от запроса Министерства обороны.

"Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Он добавил, что у Кремля позиции на этот счет нет.

Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что там пройдут консультации о двухлетней службе по призыву в рядах российской армии.

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