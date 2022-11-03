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"Роскосмос": Россия продолжает работать на МКС

13:41
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Изначально срок службы станции планировался на 15 лет

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал о взаимодействии России с Международной космической станцией.

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"Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве", - приводит слова Крикалева ТАСС.

Он добавил, что изначально срок службы МКС планировался на 15 лет.

"15 лет уже прошли, станция продолжает летать, она в хорошем состоянии", - уточнил исполнительный директор.

Ранее замгендиректора "Роскосмоса" Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества с NASA по итогам 10 месяцев текущего года.

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