Группа "Ласковый май" будет воссоздана в новом составе

Об этом сообщил Андрей Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал в ролике в YouTube о планах воссоздать коллектив.

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях - везде, где вы можете их увидеть и услышать", - отметил он.

Как добавил Разин, все видео о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в YouTube-каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май".

Разин и Шатунов прекратили общение после того как Шатунов решил начать сольную карьеру и ушел из группы. Продюсер обвинил бывшего напарника в том, что он "украл" хиты "Ласкового мая". В ответ Шатунов рассказал, что Разин пел под фонограмму.

В августе 2020 года они помирились. В июне 2022-го Шатунов ушел из жизни.

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