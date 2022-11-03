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Маск назвал Twitter кибернетическим сверхразумом

14:19
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Бизнесмен возглавил соцсеть 28 октября

Американский бизнесмен Илон Маск назвал соцсеть Twitter (заблокирована в России) коллективным кибернетическим сверхразумом.
Маск в прямом эфире уволил сотрудницу Twitter

"Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", - написал предприниматель в посте.

Ранее Маск заявил, что планирует сделать сервис Twitter самым достоверным источником информации в мире.

Маск возглавил Twitter 28 октября. После этого он провел ряд увольнений, в том числе в высшем руководстве платформы.

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