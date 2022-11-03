Маск назвал Twitter кибернетическим сверхразумом

Бизнесмен возглавил соцсеть 28 октября
Американский бизнесмен Илон Маск назвал соцсеть Twitter (заблокирована в России) коллективным кибернетическим сверхразумом.
"Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", - написал предприниматель в посте.
Ранее Маск заявил, что планирует сделать сервис Twitter самым достоверным источником информации в мире.
Маск возглавил Twitter 28 октября. После этого он провел ряд увольнений, в том числе в высшем руководстве платформы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"