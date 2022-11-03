ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: Турция не пустит Швецию в НАТО как минимум до конца года

14:38
  • четверг
  • 03 ноября 2022

А вероятнее всего - и до следующего июня

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года.

Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
"Уникальный набор навыков": США оценили пользу от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

"Шансы на то, что это произойдет даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне следующего года, невелики", - уточнил собеседник портала.

В Анкаре считают, что Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований турецких властей.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае. В Турции же сообщили, что не ратифицируют эти заявки, если Швеция не выдаст курдских сепаратистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание НАТО
Заседание НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.