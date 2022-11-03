Bloomberg: Турция не пустит Швецию в НАТО как минимум до конца года

А вероятнее всего - и до следующего июня

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года.

"Шансы на то, что это произойдет даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне следующего года, невелики", - уточнил собеседник портала.

В Анкаре считают, что Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований турецких властей.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае. В Турции же сообщили, что не ратифицируют эти заявки, если Швеция не выдаст курдских сепаратистов.

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