МИД России объяснил вызов посла Великобритании

Дипломату указали на недопустимость действий, ведущих к эскалации

В четверг, 3 ноября, в Министерство иностранных дел России вызвали посла Великобритании в Москве в связи с информацией о причастности Лондона к атаке ВСУ на Черноморский флот. Об этом рассказали во в внешнеполитическом ведомстве.

Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона.

Российская сторона подчеркнула, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Также британскому послу указали на недопустимость подобных враждебных провокаций и потребовали незамедлительно их прекратить.

В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном будет целиком лежать на британской стороне, говорится на официальном сайте МИД России.

2 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала, что атаки ВСУ на Черноморский флот осуществлялись под руководством британских специалистов. В Минобороны России заявили, что подразделение ВМС Великобритании помогало украинским террористам в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

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