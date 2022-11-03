Иностранные наемники попытались атаковать ВС России на купянском направлении

Российские войска также отразили пять атак ВСУ на николаево-криворожском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что оперативно-тактическая авиация ВКС сбила вертолет Ми-8 ВС Украины в Херсонской области.

Также сообщается, что российские войска отразили пять атак ВСУ на николаево-криворожском направлении и отбросили противника на исходные позиции. ВС России наступают на южно-донецком направлении, ВСУ пытались контратаковать, но были остановлены.

Как добавили в ведомстве, российские Вооруженные силы отразили атаки ВСУ и наемников на купянском направлении, уничтожено более 130 боевиков, два бронеавтомобиля HMMWV. Вместе с тем ВСУ отброшены на исходные позиции после безуспешных попыток наступления на краснолиманском направлении.

Уточняется, что ВС России поразили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области и артиллерийскую батарею ВСУ в ДНР.

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