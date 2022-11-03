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Еще два блока Запорожской АЭС перевели на "холодный останов"

15:38
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Из-за атак ВСУ станция потеряла доступ к внешнему электроснабжению

Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов". Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в Международного агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), специалисты которого находятся на объекте.
На Запорожской АЭС предотвращен теракт

Четыре других реактора, по данным МАГАТЭ, уже находились в режиме "холодного останова".

Причиной такого решения стало то, что Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за ночного обстрела ВСУ. В настоящее время объект получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов, сообщает РИА Новости.

Вооружённые силы Украины продолжают провокации в Энергодаре Запорожской области. 2 ноября артиллерией ВСУ было выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

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