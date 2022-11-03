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Депутат МГД Александр Козлов: Школа в поселке Ерино в ТиНАО будет построена за счет бюджета

15:30
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Вложения в социальную инфраструктуру - одно из ключевых направлений расходов Москвы

В адресно-инвестиционную программу столицы на 2023 год вошла школа в поселке Ерино на 725 мест. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По словам парламентария, жители этой школы очень ждали. "В поселке живет более четырёх тысяч человек, в основном, это молодые семьи, а количество детей, к счастью, постоянно растет. Для них будет построена новая школа по новейшим стандартам и требованиям", - приводит АГН "Москва" слова Александра Козлова.

Депутат указал на развитие социальной сферы в Новой Москве. "Дать родителям уверенность, что рядом с их новостройками обязательно будет работать школа, принципиально важно", - отметил он.

По словам Александра Козлова, вложения в социальную инфраструктуру - это одно из ключевых направлений расходов столицы. "Город обеспечивает не только стабильное функционирование действующих учреждений образования, но вкладывает в строительство новых школ, садов, учреждений дошкольного образования", - сказал парламентарий.

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