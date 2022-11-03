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Бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты

15:35
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Предусмотрено создание новых полезных сервисов для горожан

Заместитель генерального директора ГКУ "Инфогород" Алексей Цапников заявил, что бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты и решить поставленные задачи в сферах ускоренного импортозамещения и повышения информационной безопасности.

"Это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета, основное внимание в котором уделяется образованию, социальной поддержке, здравоохранению, культуре и спорту. Цифровизация - значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей", - уточнил спикер (цитата по АГН "Москва").

Как добавил Цапников, бюджет предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, а также создание новых полезных сервисов для горожан, реализацию цифровых проектов во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы.

По словам спикера, предусмотрены все необходимые средства на поддержание стабильной работы и развитие ИТ-инфраструктуры города: это в том числе оснащение социальных учреждений современной техникой и связью и развитие городского Wi-Fi.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн руб., расходы - более 4,183 трлн руб. Объем средств на реализацию 13 городских программ в 2023-м составит 3,7 трлн руб. Более половины (54%) бюджета Москвы в 2023 году пойдет на финансирование социальных программ.

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