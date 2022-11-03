Путин встретится с представителями традиционных религий России

Встреча посвящена 10-летию воссоздания РИО и РВИО

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, в День народного единства, встретится с историками и представителями традиционных религий России.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча приурочена к десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Также в этот день Владимир Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Затем глава государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж", сообщается на официальном сайте Кремля.

В сентябре Владимир Путин выразил благодарность мусульманской общине России за развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в стране, а также конструктивных связей с арабским и исламским миром.

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