Турпоток из России в Анталью сократился

Всего с января в провинции побывали 2,8 миллиона россиян

Как сообщает АТОР, турпоток из России в Анталью упал по итогам 10 месяцев этого года на 18%.

"Россия по-прежнему удерживает первое место по числу туристов, но ее доля сильно уменьшилась", - говорится в сообщении.

В октябре на курортах Антальи отдохнули менее полумиллиона российских граждан. Это на 10,5% меньше, чем в сентябре, и на 35% - чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с января в провинции побывали 2,8 миллиона россиян.

"Процесс "замещения" россиян туристами из ЕС и высокий спрос с их стороны позволяет отельерам Антальи уверенно держать цены на свои услуги и даже поднимать их", - говорят эксперты.

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