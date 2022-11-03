Жителям Центральной России рассказали о погоде в День народного единства

Температура будет балансировать на грани метеорологической зимы

В центральной части России в предстоящие выходные дни с 4 по 6 ноября будет облачно, местами пройдет снег. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, в День народного единства небо Центральной России будет забито плотными облаками, осыпающимися незначительным мозаичным снегом.

При этом температурный фон будет балансировать на грани метеорологической зимы. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, что на один-два градуса ниже климатической нормы.

В воскресенье облака поредеют, осадков не будет, ночью подморозит до минус 6 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Ранее в Московском метеобюро сообщали, что в столичном регионе к концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные, без осадков и с более низкой температурой – минус 1..3 градуса. При этом дневная температура останется в пределах +1...+3 градусов.

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