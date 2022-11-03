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"Выпустил полмиллиона долларов": что известно о выброшенных в Севастополе дельфинах

16:14
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Возбуждено уголовное дело

В Севастополе спасают дельфинов. Четырех дрессированных животных выбросил в море владелец местного дельфинария. Специалисты уверены, что в дикой природе млекопитающие, которые более 10 лет содержались в неволе, просто не выживут. Две афалины подплыли к берегу утром.

Одну за другой специалисты на катере обследуют бухты Севастополя. Поисковые работы осложняет погода. На море шторм. Из Коктебеля привезли прибор-гидрофон, он позволяет улавливать ультразвук издаваемый дельфинами. Их голоса - все равно что человеческие отпечатки.

"Они содержались ранее в Коктебеле, мы их записывали. И каждый автограф есть. У каждой афалины он свой. И эти дельфины у нас есть в базе, мы сможем их услышать, если они здесь", - объясняет Ирина Логоминова, младший научный сотрудник Карадагской научной станции.

В поисковой команде - в том числе дрессировщик из Коктебеля, она изначально работала с этими млекопитающими. Планируется, что дельфины ее узнают и отзовутся на звуковые сигналы.

Накануне владелец дельфинария вывез дрессированных животных на машине в парк Победы и выпустил в открытое море. По его словам, афалины перестали приносить доход.

"Чтобы до следующего сезона дожить, нужно 25-30 миллионов. У меня не осталось ни копейки. Я на пенсию сколько мог протянул, сегодня выпустил их домой. Естественно - подготовленных. Я мог их продать. Да все что угодно. Я сегодня выпустил полмиллиона долларов. Ну минимум по 100 тысяч", - сказал он.

Впрочем, как сообщили в Росприроднадзоре, причиной такого жестокого поступка мог стать спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего постоянно проигрывало суды и решило просто избавиться от животных.

Сейчас дельфинарий закрыт. Судя по объявлению - до весны. Полиция Севастополя возбудила уголовное дело, прокуратура и следственный комитет начала проверку по факту жестокого обращения с животными. По словам местных жителей, в дельфинарии еще были морские котики. Их судьба остается неизвестной.

Сотрудники Карадагского заповедника уверены - в естественной среде животные могут умереть. Они 10 лет жили в неволе и не проходили курс реабилитации. Млекопитающие просто не готовы жить в холодном море и сами добывать себе пропитание. Поэтому важно найти их в ближайшее время.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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