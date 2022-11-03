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Киевское командование бросает в бой все новые силы

18:05
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Но им довольно быстро приходится отступать

Мирные кварталы Донецка сегодня вновь стали мишенью украинской тяжелой артиллерии. Прямыми попаданиями повреждены три многоквартирных дома, храм, объекты инфраструктуры. Один из снарядов взорвался рядом с рейсовым автобусом. Пострадало несколько человек.

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Серия взрывов на Университетской улице - это центр Донецка - прозвучала около полудня. Снаряды изрешетили осколками автобус. Тяжелые ранения получили три человека. Еще два снаряда попали в жилой дом. На четвертом этаже сгорела квартира, на первом - серьезные разрушения.

А ночью ВСУ обстреляли частный сектор Донецка и соседнюю Горловку. Применяли гаубицы и реактивные установки. Серьезно повреждены санитарный и административный корпуса химкомбината, где производят удобрения. Ранение получил один мирный житель.

Минометчики 11-го полка народной милиции ДНР прикрывают пехоту и расчищают ей путь в лесопосадке. Штурмовые отряды Донецкой республики продвигаются к селу Водяное. Результат атаки виден на этих кадрах - подразделение украинских военных бросилось врассыпную. Уничтожено около 80 бойцов ВСУ, три БМП и два автомобиля.

"Отработали нормально. Мы прочистили посадку, где находился враг. При движении пехоты они уже видят результаты. Очень много там укропов валяется. Где техника, там техника", - рассказывает один из бойцов.

Вот так выглядит техника, которая еще недавно шла железнодорожными составами из Европы на Украину. У польского танка взрывом оторвало башню. В месиве из стекла и оплавленного металла почти не узнать броневики Iveco, поставленные из Норвегии. Вот еще сожженные БМП - помощь из Словении.

Попытка прорыва российской линии обороны оказалась провальной. Сначала боевики напоролись на заградительный огонь спецназа. А вскоре вдогонку прилетела мина. И такой сценарий повторяется изо дня в день. Киевское командование бросает в бой на купянском и краснолиманском направлениях все новые силы. Но вслед за атакой - отступление тех, кто уцелел под огнем российской артиллерии и авиации.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви". Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей".

Гаубицу Д-30 сами военные называют "снайперской винтовкой" в артиллерии. Из 122-миллиметровых орудий они могут поразить даже движущуюся технику неприятеля. Корректируют огонь расчеты беспилотников.

Уже не тренировочная, а боевая практика. На аэродромах западного военного округа заканчивают обучение молодые пилоты истребителей Су-35. В ходе выполнения заданий они уничтожают радиолокационные станции и ЗРК противника ракетами "воздух - поверхность". Пока в ходе полетов новичков обязательно сопровождают опытные экипажи.

Егор Киселев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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